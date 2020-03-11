Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

В Уральске вынесли приговор бывшему полицейскому, который обвинялся в наезде на женщину, передает zakon.kz.

Сегодня, 11 марта, бывшего полицейского Медета Рахадилова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности, пишет "Мой город".

Рахадилова лишили водительского удостоверения на пять лет.

Трагедия случилась в ночь на 7 декабря 2019 года по улице Жангир хана. Медет Рахадилов, помощник участкового инспектора полиции отдела местной полицейской службы, управляя своей машиной Audi, допустил столкновение с другим автомобилем. Его водитель получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в больницу. В ночь с 8 на 9 декабря она умерла в реанимационном отделении. У 29-летней жертвы ДТП остались четверо детей, младшему из которых - два года, старшему - 11 лет. 10 декабря помощник УИП Уральска был уволен из органов внутренних дел.

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