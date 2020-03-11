Генпрокуратура о кордайских событиях: пятеро человек задержаны

По кордайским событиям заведено порядка 120 уголовных дел.

Заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев рассказал, сколько человек было задержано по фактам беспорядков в начале февраля в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент zakon.kz.

По Кордайским событиям задержаны, по-моему, пятеро. Двое - по факту хулиганства, избиения взрослого человека, и по факту неповиновения сотрудникам полиции. Это широко освещалось в СМИ. По остальным: по факту поджога, по факту убийства проводится расследование. Задержаний еще не производили. Потому что там материалов много, - сказал Дембаев.

При этом он уточнил, что подозреваемые по остальным делам еще "не установлены".

Пока не установлены. Видеоматериалы просматриваются. Уже после этого будет принято решение, - заключил заместитель Генпрокурора.

Ранее сообщалось, что по кордайским событиям заведено около 120 уголовных дел.

7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. После ЧП пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы, 11 человек погибли. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан и сделал ряд поручений.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!