На два года могут перенести Олимпиаду в Токио

Перенос мероприятия будет сложным.

Олимпиада в Токио может пройти через год или два, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши, это произойдет, если будет принято решение об ее отмене в 2020 году.

- Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят, — уточнил он.

Такахаши отметил, что перенос мероприятия на срок до года будет сложным, поскольку в этом случае Игры пройдут одновременно с другими важными спортивными событиями.

- Проще всего будет перенести Олимпийские игры на два года, так как расписание спортивных мероприятий на следующий год уже почти полностью согласовано, - заключил он.

Из-за распространения коронавируса власти разных стран вводят повышенные меры безопасности. В частности, уже отложены несколько олимпийских квалификационных турниров. Кроме того, Национальный олимпийский комитет Греции сообщил, что церемония зажжения олимпийского огня, которая традиционно проводится в этой стране, состоится без зрителей.

Ранее МОК заявлял, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч.

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