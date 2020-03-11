Это не окончательный проигрыш - Минюст о деле Стати

Уже несколько месяцев работа проводится и в уголовно-правовом поле.

Министр юстиции Марат Бектаев высказался по делу Стати, передает zakon.kz.

Он отметил, что решение шведского суда по Стати не является проигрышем Казахстана.

Это не окончательный проигрыш. Еще много процедурных возможностей имеется, в том числе и обжалования. Я, может быть, открою завесу тайны над дальнейшими действиями. Если раньше работа велась только в гражданско-правовом поле, сейчас уже несколько месяцев работа проводится и в уголовно-правовом поле, - сказал Бектаев, пояснив, что идет расследование преступлений так называемого инвестора Стати.

Где и кем ведется следствие, он не стал раскрывать.

Этого я пока сейчас сказать не могу. Следите за пресс-релизами, своевременно информация будет, - добавил спикер.

Арбитражный трибунал в Стокгольме вынес решение в пользу Стати на сумму более 500 миллионов долларов в 2013 году. 6 июня 2017 года английское правосудие поддержало Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года, подтвержденное апелляционным судом Швеции, могло быть основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии. Английский суд не посчитал состоятельным ни один из четырех доводов истцов в поддержку возможного апелляционного иска. 6 ноября 2018 года Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) постановил, что арбитражное решение не может быть исполнено в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией без полного рассмотрения заявлений Казахстана о мошенничестве и обширных доказательств, подтверждающих эти заявления. Казахстан продолжил работу по предъявлению встречных исков против Стати и его сообщников. 11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года. 1 марта 2019 года итальянский апелляционный суд вынес решение, провозгласив арбитражное решение от 19 декабря 2013 года подлежащим исполнению и отклонив возражения Казахстана, которые были представлены 14 мая 2018 года.

Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана $4 млрд, в декабре 2013 года им было присуждено всего $500 млн, из которых $199 млн – средства, предположительно связанные с затратами Стати на строительство Боранколького газоперерабатывающего завода. Позже через документы, полученные в США через отдельную судебную процедуру, Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

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