Нигматулин: Новый Кодекс соответствует концепции "слышащего государства"

Как подчеркнул председатель Мажилиса, человек при обращении в госорган должен быть уверен, что его вопрос решится.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новый Административный процедурно-процессуальный кодекс переформатирует работу по рассмотрению обращений граждан, а государственные органы будут более оперативно реагировать на нужды населения, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения в первом чтении проекта Кодекса с сопутствующими поправками депутаты акцентировали внимание на ряде актуальных вопросов.

Так, согласно законопроекту вводится новая гарантия защиты прав граждан, называемая "правом на доверие участника административной процедуры". Предусматривается, что незаконный акт, благоприятный для гражданина, но принятый с нарушением законодательства, не будет отменен при наличии трех условий: если не затронуты государственные и общественные интересы, если должностным лицом не совершены противоправные действия, установленные приговором суда, и если сам заявитель не предоставлял недостоверные документы.

Как отметил председатель Мажилиса, новый принцип охраны права на доверие доказал свою эффективность во многих странах ОЭСР, где административная юстиция функционирует давно. И для законопослушного человека это право – дополнительная гарантия от субъективного рассмотрения чиновника и защита от его ошибок.

С введением в действие данного принципа гражданин может быть уверенным, что уже однажды принятое государственным органом в его пользу решение не может быть отменено. На практике мы знаем немало случаев, когда, например, возводились жилые дома, а при проверке выяснялось, что акты на земельные участки оформлялись с нарушением законодательства со стороны госорганов, в частности, акиматов. Теперь же формула "я издал акт – и я его отменяю" работать не будет, - сказал Нурлан Нигматулин.

Вместе с тем спикер Мажилиса подчеркнул необходимость редакционно доработать формулировку данной статьи, учесть опыт стран, в которых данный принцип уже внедрен, чтобы не было конкуренции данной нормы с принципом законности в целом.

Сопутствующими поправками вводится обязательное досудебное обжалование.

У депутатов возник вопрос, не усложнит ли это и не повлечет ли волокиту при проведении административных процедур и рассмотрении обращений граждан.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, человек при обращении в госорган должен быть уверен, что его вопрос решится.

И работникам государственных органов необходимо понять, что после принятия обсуждаемого Кодекса значительно усилится их ответственность по рассмотрению обращений граждан и организаций. Работникам государственных органов нужно понимать также, что основной посыл этого нового Кодекса изначально подразумевает "презумпцию виновности" не гражданина, а государственных органов в случае, если гражданин обратится с заявлением в суд. Это абсолютно новый подход. Поэтому госорганам важно не доводить дело до суда, а решать вопросы граждан еще на стадии досудебного рассмотрения, - считает Нурлан Нигматулин.

Особое внимание депутаты Мажилиса уделили готовности судебной системы к рассмотрению споров в рамках административной юстиции к запланированным срокам к 1 января 2021 года.

Не получится ли так, как уже было со следственными судами? Тогда прописали один срок, потом выяснилось, что судебная система не будет готова в эти сроки и пришлось переносить (опять законодательно) срок введения в действие следственных судов на год позже, - адресовал свой вопрос Нурлан Нигматулин представителю Верховного суда.

Представитель Верховного суда согласилась, что времени не очень много и оптимальным сроком введения был бы июнь 2021 года.

До второго чтения данный вопрос будет доработан.

Подводя итог обсуждения, спикер Мажилиса напомнил, что одной из стратегических задач, которые ставит руководство страны, является создание эффективного и компактного государственного аппарата. Выполнение этой задачи требует совершенствования административных процедур и внедрения административного судопроизводства.

И одобренный сегодня Мажилисом в первом чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса является базовым для достижения этих целей.

Впервые в одном законодательном акте систематизированы и объединены правовые нормы, регулирующие осуществление административных процедур и судопроизводства. И цель этого Кодекса – это дальнейшее укрепление конструктивного диалога населения и органов власти, это повышение ответственности государственных органов, что, безусловно, соответствует политике "слышащего государства", способного оперативно реагировать на нужды населения, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

После принятия данного Кодекса будут созданы специализированные административные суды. По словам спикер Мажилиса, будет переформатирована и построена по-новому работа всех государственных органов по рассмотрению обращений граждан и организаций.

Всю подготовительную работу уполномоченным органам необходимо проводить уже сейчас, заблаговременно. При этом важно разъяснить населению актуальные новеллы Кодекса, а также организовать обучающие семинары для самих государственных служащих, которые рассматривают обращения физических и юридических лиц.

Только реализация всех этих мер позволит обеспечить строгое соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций нашей страны, - уверен Нурлан Нигматулин.

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