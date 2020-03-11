Какой казахстанский банк предложил самую высокую ставку по несрочным депозитам

Максимальная ставка по несрочным депозитам увеличена с 9,8% до 12,5%.

10 марта в Казахстане подняли базовую ставку до 12%. В тот же день казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) увеличил максимальную ставку по несрочным депозитам – с 9,8% до 12,5%. Это значит, что местные банки вправе принимать у населения деньги под такой процент, сообщает zakon.kz.

Первым лучшие условия для казахстанцев предложил "Банк Хоум Кредит".

Согласно сайту банка эффективная ставка по вкладу "Простой" с 11 марта составляет максимальные 12,5%.

Открывается вклад от 1 000 тенге.

Срок действия – 12 месяцев.

Выплата вознаграждения – ежедневная.

Можно ли снимать деньги без комиссии? Да.

Можно ли пополнять без комиссии? Да.

Можно ли открыть, пополнять, снимать без комиссии онлайн? Да, в мобильном приложении Home Credit Bank Kazakhstan.

Ознакомиться подробнее с депозитом и определиться подходит ли он Вам можно здесь.

Действующие вкладчики банка также могут переоткрыть депозит на новых условиях.

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