В Минздраве прокомментировали информацию об уклоняющейся от карантина женщине

При нарушении режима со стороны лица под карантином, предусмотрена административная ответственность.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об уклоняющейся от пребывания на карантине жительнице Жамбылской области, передает zakon.kz.

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация об уклоняющейся от пребывания в карантине жительнице Жамбылской области, гражданке Т. Соответствующая информация поступила в управление здравоохранения Жамбылской области 8 марта. В течение двух часов с ней была установлена связь, проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения карантинного режима в соответствии с законодательством РК. 8 марта медицинскими работниками гражданка Т. была помещена на 14-дневный карантин. На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное, температуры и других клинических признаков заболеваний не наблюдается, - сказано в сообщении ведомства.

Необходимо отметить, что во время карантина не разрешается покидать место карантинизации. При нарушении режима со стороны лица под карантином, предусмотрена административная ответственность.

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