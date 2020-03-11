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Токаеву рассказали о ситуации на финансовом рынке

А также доложили о принимаемых мерах по обеспечению макроэкономической стабильности.

Фото : zakon.kz11 марта 2020, 12:53

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства был проинформирован о текущей ситуации на финансовом рынке и принимаемых мерах по обеспечению макроэкономической стабильности в стране.

9 марта 2020 года произошел обвал мировых цен на нефть почти на 30% - до 30 долларов за баррель. Национальный банк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки - с 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%, - говорится в сообщении Нацбанка.

Решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике. Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором ухудшения перспектив экономического развития стран –основных потребителей казахстанского экспорта, таких как Китай и Европейский союз.


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