В Казахстане будут возмещать ущерб за ядерные аварии

Минимальный размер суммы по возмещению ядерного ущерба оператором определяет государство.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии", передает корреспондент zakon.kz.

По словам министра энергетики РК Нурлана Ногаева, предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения, возникающие в процессе функционирования ядерных установок в Казахстане, а именно в области гражданско-правовой ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба.

Законом РК от 10 февраля 2011 года ратифицирована Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года. Главная идея Венской конвенции заключается в том, что в случае возникновения ядерного инцидента (аварии), оператор установки обязан возместить причиненный ущерб. При этом, минимальный размер суммы по возмещению ядерного ущерба оператором определяет государство. На сегодня в Казахстане на законодательном уровне не регламентированы условия применения положений Венской конвенции 1997 года, а именно государством не определены ограничения ответственности оператора и не урегулированы вопросы финансового обеспечения и страхования, - напомнил глава ведомства.

Он уточнил, что действующее законодательство РК основано на общей гражданско-правовой ответственности, которая является недостаточной и не адаптированной под специфические ядерные риски, отсутствует механизм возмещения убытков вследствие ядерной аварии.

Основной задачей законопроекта является обеспечение реализации международных обязательств РК по приведению внутреннего законодательства в соответствие с Венской конвенцией, содействие в развитии атомной отрасли, путем получения доступа к ядерным технологиям, определение предела ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба и обеспечение предоставления денежной компенсации пострадавшим в результате ядерного ущерба посредством финансового обеспечения, - сказал Ногаев.

Для этого в законопроекте вводится гражданско-правовая ответственность за ядерный ущерб и обязательное наличие у операторов ядерных установок финансового обеспечения за такой ущерб.

- Также проект закона предусматривает использование дифференцированных пределов ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба исходя из категорий радиационной опасности ядерных установок. Вариант установления ответственности на основании категории радиационной опасности ядерной установки является наиболее оптимальным. Предлагается ввести следующие виды и пределы ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба: для операторов ядерных установок 1-ой категории радиационной опасности (АЭС) в размере 150 млн СПЗ (СПЗ - специальные права заимствования); для операторов ядерных установок 2-ой и 3-ей категории радиационной опасности в размере 5 млн СПЗ, за исключением ядерных установок, находящихся в ведении уполномоченного органа, - сообщил министр.

Таким образом, предусмотрено определение государством предела ответственности индивидуально в каждом случае, в зависимости от категории радиационной опасности ядерной установки.

При определении вышеуказанных пределов ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба учитывались международный и казахстанский опыт. За все время эксплуатации ядерных установок в Казахстане, включая исследовательские реактора и завод по переработке урана не было ни одного случая причинения ядерного ущерба третьим лицам, - добавил министр.

Также в законопроекте предусмотрено участие государства в возмещении ущерба в случае, если сумма возмещения ядерного ущерба, превышает предельную сумму ответственности, которую несет оператор ядерной установки. И устанавливается срок исковой давности по требованиям, связанным с возмещением ядерного ущерба, причиненного жизни и здоровью физических лиц. Срок исковой давности по данным требованиям устанавливается в 30 лет.

Справочно:

СПЗ - специальные права заимствования - расчетная единица, определенная Международным валютным фондом и используемая для операций и сделок Международного валютного фонда. Один СПЗ по состоянию на 28 февраля 2020 г. эквивалентен к 1,373 доллару США.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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