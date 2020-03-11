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США требуют от Ирана освободить американцев из тюрем

Вашингтон будет возлагать на иранский режим прямую ответственность за смерти американцев.

Фото : mir24.tv11 марта 2020, 13:08

Соединенные Штаты призвали власти Ирана освободить по гуманитарным соображениям американцев из тюрем, в которых зафиксирована вспышка коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

- Соединенные Штаты призывают Исламскую Республику Иран по гуманитарным соображениям немедленно освободить всех незаконно задержанных американцев, которые содержатся [в тюрьмах] в Иране. Соединенные Штаты будут возлагать на иранский режим прямую ответственность за смерти американцев. Наши меры реагирования будут решительными, - отметил шеф американской дипломатии.

По его версии, "сообщения о распространении коронавируса в иранских тюрьмах вызывают глубокую тревогу и требуют не что иное, как полное и немедленное освобождение всех американских граждан".

"Иранский режим недавно освободил 70 тыс. заключенных из-за вспышки COVID-19, продемонстрировав свою способность предоставлять помилование и проявлять милосердие. Тем не менее он продолжает несправедливо держать под стражей нескольких американских граждан без причин и обоснований", - добавил госсекретарь.

- Любая страна, рассматривающая вопрос о том, предоставлять ли Ирану гуманитарную помощь из-за COVID-19, должна стремиться к взаимному гуманитарному жесту со стороны режима: освободить всех неправомерно задержанных лиц с двойным гражданством и иностранцев. Эта просьба вполне может быть удовлетворена режимом, - заключил Помпео.


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