США требуют от Ирана освободить американцев из тюрем

Вашингтон будет возлагать на иранский режим прямую ответственность за смерти американцев.

Соединенные Штаты призвали власти Ирана освободить по гуманитарным соображениям американцев из тюрем, в которых зафиксирована вспышка коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

- Соединенные Штаты призывают Исламскую Республику Иран по гуманитарным соображениям немедленно освободить всех незаконно задержанных американцев, которые содержатся [в тюрьмах] в Иране. Соединенные Штаты будут возлагать на иранский режим прямую ответственность за смерти американцев. Наши меры реагирования будут решительными, - отметил шеф американской дипломатии.

По его версии, "сообщения о распространении коронавируса в иранских тюрьмах вызывают глубокую тревогу и требуют не что иное, как полное и немедленное освобождение всех американских граждан".

"Иранский режим недавно освободил 70 тыс. заключенных из-за вспышки COVID-19, продемонстрировав свою способность предоставлять помилование и проявлять милосердие. Тем не менее он продолжает несправедливо держать под стражей нескольких американских граждан без причин и обоснований", - добавил госсекретарь.

- Любая страна, рассматривающая вопрос о том, предоставлять ли Ирану гуманитарную помощь из-за COVID-19, должна стремиться к взаимному гуманитарному жесту со стороны режима: освободить всех неправомерно задержанных лиц с двойным гражданством и иностранцев. Эта просьба вполне может быть удовлетворена режимом, - заключил Помпео.

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