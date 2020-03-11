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На месте снесенного села строят дачу сестре Бердымухамедова

Резиденция будет окружена садами и рощами.

Фото : hronikatm.com11 марта 2020, 13:18

В Туркменистане снесено село Маныш, которое располагается в горах на юго-востоке от Ашхабада. На его месте возводится резиденция для одной из сестер президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает zakon.kz со ссылкой на "Хроники Туркменистана".

По информации издания, отдельные жилые дома и хозяйственные постройки начали сносить еще в 2019 году. Тогда же предупредили учителей, что снесут и школу и посоветовали искать новое место работы. Однако она продолжила функционировать. Позже, в конце февраля, не дожидаясь окончания учебного года, школу также демонтировали.

В настоящее время село снесено полностью, выкорчевали и виноградники, на которых работали жители Маныша.

Людям предоставили жилье в многоквартирных домах. На 3-4 семьи родственников, которые проживали ранее в одном дворе, но в разных домах, выдали по одной 4-х комнатной квартире. Между многочисленной родней, вынужденной проживать под одной крышей, возникают конфликты и драки, на которые власти не реагируют.

Ранее было снесено соседнее село Багабат (бывший Калининск), где располагался санаторий. Сейчас там строится новое здание санатория. У въезда в Маныш установлен пост охраны, который пропускает только строителей.

По словам осведомленных источников, там возводится резиденция для одной из сестер президента, которая будет окружена садами и рощами, скрывающими территорию от посторонних глаз.

Село Маныш известно специфическим языком, на котором говорило проживавшее тут племя Анаули. Его в 20-ые годы прошлого столетия изучал известный тюрколог Александр Поцелуевский.


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