Нигматулин: Список участников проекта "С дипломом в село" будет расширен

Количество вакансий в госорганах сельских округов составляет порядка 900 человек.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты в ходе рассмотрения в первом чтении поправок по вопросам госслужбы отметил, что найдено законодательное решение проблемы дефицита кадров в селе, передает zakon.kz.

Обеспокоенность депутатов, в частности, вызывает ситуация с нехваткой госслужащих исполнительского уровня в сельской местности. Депутаты неоднократно поднимали эти вопросы и при рассмотрении законопроекта, предусматривающего внедрение бюджета 4-го уровня, и в депутатских запросах по итогам встреч в регионах, и в рамках правительственных часов.

Для ее решения законопроектом предлагается распространить нормы проекта "С дипломом в село" и на госслужащих.

Согласно информации Агентства по делам государственной службы количество вакансий в госорганах сельских округов составляет порядка 900 человек.

Это достаточно большое количество и принимаемая норма как раз должна способствовать ликвидации серьезного дефицита квалифицированных кадров, - считает Нурлан Нигматулин.

Речь идет, прежде всего, о главных и ведущих специалистах, т.е. людях, на плечи которых, по словам Спикера Мажилиса, ложится вся рутинная и тяжелая работа в акиматах.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса, эти специалисты контролируют работу сферы водоснабжения, освещения, строительства, коммуникации.

Предлагаемая норма в полной мере обеспечивает принцип равных возможностей граждан, - сказал Нурлан Нигматулин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!