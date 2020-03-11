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Ногаев о позиции Казахстана по снижению добычи нефти: Мы за консенсус

Казахстан за то, чтобы решения удовлетворяли все стороны.

Фото : f.azh.kz11 марта 2020, 13:32

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал предстоящее заседание технического комитета ОПЕК+, которое планируется в марте, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстан за консенсус. Мы все понимаем, что, когда есть согласие, там всегда есть возможность определить будущее. Мы за то, чтобы все решения удовлетворяли все стороны, - сказал Ногаев.

В ответ на вопрос, что Казахстан удовлетворяет, он ответил "хорошие цены".

Также журналисты поинтересовались у министра, был ли он в курсе по ОПЕК или для него это было неожиданностью.

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Конечно, это было неожиданностью. Ситуация меняется ежеминутно, - добавил глава ведомства.

6 марта стало известно, что участники заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не смогли прийти к общему решению о новом сокращении добычи нефти. Казахстан и Россия не поддержали идею сокращения объемов добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Однако, Объединенные Арабские Эмираты поддержали это решение.

Такое решение было принято из-за негативного влияния эпидемии коронавируса. Участники ОПЕК считают, что снижение объемов добычи станет "адекватным ответом на сокращение спроса на нефть".

Оксана Скибан, Нур-Султан


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