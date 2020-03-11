Землетрясение произошло в Алматинской области
Ощутимости не было.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 11 марта в 13.06 зарегистрировано землетрясение в Алматинской области, передает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 290 км на восток от Алматы на территории Уйгурского района, Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 11.1.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 43.25° с.ш. 80.47° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет/
По получению информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ОЧС, ДП, прокуратура, Казслезащита и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях, была уточнена обстановка, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.
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