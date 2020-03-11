Упадет ли цена на бензин, рассказал Ногаев
У Казахстана нет прямой корреляции с мировыми ценами на нефть.
Фото : liter.kz11 марта 2020, 13:40
Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал вопрос, упадет ли цена на бензин в Казахстане из-за снижения стоимости нефти на мировых рынках, передает корреспондент zakon.kz.
У нас прямой корреляции с мировыми ценами нет. Мы несколько лет не регулируем цены на бензин, регулирует рынок. Все заводы загружены, объемы есть, - заверил Ногаев.
Также ему задали вопрос, когда вырастет себестоимость бензина из-за курса тенге.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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