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Упадет ли цена на бензин, рассказал Ногаев

У Казахстана нет прямой корреляции с мировыми ценами на нефть.

Фото : liter.kz11 марта 2020, 13:40

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал вопрос, упадет ли цена на бензин в Казахстане из-за снижения стоимости нефти на мировых рынках, передает корреспондент zakon.kz.

У нас прямой корреляции с мировыми ценами нет. Мы несколько лет не регулируем цены на бензин, регулирует рынок. Все заводы загружены, объемы есть, - заверил Ногаев.

Также ему задали вопрос, когда вырастет себестоимость бензина из-за курса тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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