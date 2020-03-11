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Депутаты приняли в работу законопроект о мирных собраниях

Поручение разработать такой проект закона давал Токаев.

Фото : platon.asia11 марта 2020, 13:52

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу проект закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил депутат Нурлан Абдиров, основной целью законопроекта является реализация конституционных прав граждан на мирное и безоружное собрание, митинги демонстрации, пикетирование, шествие, а также определяется специализированные места в населенных пунктах.

В случае принятия законопроекта это окажет положительное влияние на общественно-политическую стабильность, - указал он.

Также в работу Мажилисом взят сопутствующий проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в РК".

Целью законопроекта является приведение действующих законодательных актов в соответствие с основным проектом закона, а также усиление соответствующей ответственности в случае нарушения положения законодательства. Документ предусматривает изменения и дополнения в десять законодательных актов, в том числе 2 Кодекса и 8 законов, - заключил мажилисмен.

По его словам, заключения по проектам законов подготовят до 27 ноября 2020 года.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что мирные собрания должны проводиться в отведенных местах.

- Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка. Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы, - подчеркивал глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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