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В KASE рассказали, что происходило в день скачка курса тенге к доллару

Технологию Франкфуртского аукциона на KASE давно использовали на рынке ценных бумаг, но на рынке иностранных валют его использовали впервые.

Фото : pixabay.com11 марта 2020, 13:52

Заместитель председателя Казахстанской фондовой биржи KASE Андрей Цалюк рассказал, как проходил Франкфуртский аукцион 10 марта, когда предлагаемая цена за торговлю валютой утром сильно отличалась от цены последней сделки в пятницу 6 марта, передает zakon.kz.

На глобальных фондовых и валютных рынках с начала недели наблюдалось ухудшение ситуации. Цена на нефть снизилась более, чем на 30% за последний торговый день. Учитывая текущие внешние условия, обменный курс тенге 9 и 10 марта скорректировался под действием внешних факторов.

Технологию Франкфуртского аукциона на KASE давно использовали на рынке ценных бумаг, но на рынке иностранных валют его использовали впервые.

Когда что-то происходит в выходные или за ночь, наш рынок открывается с большим изменением цены, и здесь возникает потребность все-таки определить более-менее репрезентативную цену открытия рынка. Сложилась ситуация, что поданные на начало торгов (10 марта – Прим.Авт) заявки на пару доллар-тенге по своей цене отличались более, чем на 1,5% от цены закрытия предыдущего дня, пятницы (6 марта – Прим.Авт). Тогда сделки не заключаются. В течение 7 минут торговая система собрала заявки на покупку и продажу, вычислила цену, по которой прошел наибольший объем сделок, - рассказал Андрей Цалюк.

В результате все поданные заявки удовлетворялись по одной цене – 393,5 тенге за доллар. Объем торгов на KASE на рынке иностранных валют только 10 марта, в день после обвала на мировых рынках, составил 505 млн долларов, из них 318,5 млн в рамках Франкфуртского аукциона, когда был удовлетворен весь спрос.

В результате рынок получил более-менее представительный уровень стоимости тенге за доллар. Дальше цена изменилась, постепенно немного росла, в конце сессии немного упала, средневзвешенный курс на 17:00 10 марта составил 394 тенге за доллар, Нацбанк для официального курса на 11 марта зафиксировал 393,60 тенге за доллар, - сказал Андрей Цалюк.

В KASE не смогли назвать цифру, до которой мог бы ослабнуть тенге, если бы не Франкфуртский аукцион, но заверили, что этот способ позволяет избегать спекуляций и резкого повышения курса.

То есть, если не применять никаких ухищрений, то будут случайные сделки заключаться и они могут послужить ложным ориентиром. Поэтому в случае повторения подобных ситуаций будет применяться такой механизм Франкфуртского аукциона, - заверил Андрей Цалюк.

KASE принимает риски волатильности на себя.

"Мы с одной стороны раздвигаем ценовые коридоры, потому что они всегда существуют, и если вдруг цена уходит за этот коридор, сделку заключить невозможно, если не довнести определенное обеспечение. Мы сдвинули соответствующим образом коридоры и участники, начислившие дополнительную маржу, допускались к торгам. Мы эти процедуры сделали, согласно международной практике, мы были готовы к этим экстремальным событиям и ситуация показала, что все было достаточно спокойно, регламентно, проработанно", - добавил Андрей Цалюк.

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Альберт Ахметов


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