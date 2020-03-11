В KASE рассказали, что происходило в день скачка курса тенге к доллару

Технологию Франкфуртского аукциона на KASE давно использовали на рынке ценных бумаг, но на рынке иностранных валют его использовали впервые.

Заместитель председателя Казахстанской фондовой биржи KASE Андрей Цалюк рассказал, как проходил Франкфуртский аукцион 10 марта, когда предлагаемая цена за торговлю валютой утром сильно отличалась от цены последней сделки в пятницу 6 марта, передает zakon.kz.

На глобальных фондовых и валютных рынках с начала недели наблюдалось ухудшение ситуации. Цена на нефть снизилась более, чем на 30% за последний торговый день. Учитывая текущие внешние условия, обменный курс тенге 9 и 10 марта скорректировался под действием внешних факторов.

Технологию Франкфуртского аукциона на KASE давно использовали на рынке ценных бумаг, но на рынке иностранных валют его использовали впервые.

Когда что-то происходит в выходные или за ночь, наш рынок открывается с большим изменением цены, и здесь возникает потребность все-таки определить более-менее репрезентативную цену открытия рынка. Сложилась ситуация, что поданные на начало торгов (10 марта – Прим.Авт) заявки на пару доллар-тенге по своей цене отличались более, чем на 1,5% от цены закрытия предыдущего дня, пятницы (6 марта – Прим.Авт). Тогда сделки не заключаются. В течение 7 минут торговая система собрала заявки на покупку и продажу, вычислила цену, по которой прошел наибольший объем сделок, - рассказал Андрей Цалюк.

В результате все поданные заявки удовлетворялись по одной цене – 393,5 тенге за доллар. Объем торгов на KASE на рынке иностранных валют только 10 марта, в день после обвала на мировых рынках, составил 505 млн долларов, из них 318,5 млн в рамках Франкфуртского аукциона, когда был удовлетворен весь спрос.

В результате рынок получил более-менее представительный уровень стоимости тенге за доллар. Дальше цена изменилась, постепенно немного росла, в конце сессии немного упала, средневзвешенный курс на 17:00 10 марта составил 394 тенге за доллар, Нацбанк для официального курса на 11 марта зафиксировал 393,60 тенге за доллар, - сказал Андрей Цалюк.

В KASE не смогли назвать цифру, до которой мог бы ослабнуть тенге, если бы не Франкфуртский аукцион, но заверили, что этот способ позволяет избегать спекуляций и резкого повышения курса.

То есть, если не применять никаких ухищрений, то будут случайные сделки заключаться и они могут послужить ложным ориентиром. Поэтому в случае повторения подобных ситуаций будет применяться такой механизм Франкфуртского аукциона, - заверил Андрей Цалюк.

KASE принимает риски волатильности на себя.

"Мы с одной стороны раздвигаем ценовые коридоры, потому что они всегда существуют, и если вдруг цена уходит за этот коридор, сделку заключить невозможно, если не довнести определенное обеспечение. Мы сдвинули соответствующим образом коридоры и участники, начислившие дополнительную маржу, допускались к торгам. Мы эти процедуры сделали, согласно международной практике, мы были готовы к этим экстремальным событиям и ситуация показала, что все было достаточно спокойно, регламентно, проработанно", - добавил Андрей Цалюк.

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Альберт Ахметов

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