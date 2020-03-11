Кульгинов призвал не сбавлять темпов работы по газификации города

Проведение газа позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн.

Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом работ по переводу на газ ТЭЦ-1/ТЭЦ-2 и строительства газораспределительных сетей для газификации промышленного сектора и жилых массивов. Так, после окончания текущего отопительного сезона планируется приступить к демонтажу оборудований, параллельно вести работы по наружным сетям, вентиляции и т.д. Планируется, что уже в следующем отопительном сезоне ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перейдут на газ, сообщает zakon.kz.

Газопровод строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил взять на контроль процесс газификации города.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо каждый день "сверять часы" и не сбавлять темпов работы.

Газификация промышленного сектора и жилых массивов города пройдёт в 3 этапа: планируется, что в следующем отопительном сезоне будут снабжены газом жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, Юго-Восток. Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации – 2020-2023 г.

Для жителей города акиматом на бесплатной основе предусмотрены счетчики. Проведение газа позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн.

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