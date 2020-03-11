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Водитель микроавтобуса переживал за пассажиров и в итоге сбил насмерть пешехода

В результате наезда пострадавший скончался по пути в больницу.

Фото : zakon.kz11 марта 2020, 13:54

Смертельный наезд произошел на трассе в Алматинской области, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 10 марта примерно в 22.00 на автодороге Талгар - Исык - Байдибек би, на 46-м км.

Как рассказал водитель микроавтобуса, 1976 г.р., он двигался со скоростью около 45-50 км/ч, потому что в салоне была жена в положении с годовалым ребенком. Впереди, метрах в 20-25, посреди дороги он увидел идущего по разделительной полосе человека. Водитель пропустил встречную машину и вывернул влево, чтобы объехать пешехода. Но зацепил его правой частью машины. От удара пешехода отбросило на обочину. Водитель вызвал на место происшествия скорую. В результате наезда пострадавший скончался по пути в больницу.

Водитель микроавтобуса рассказал, что не стал тормозить, так как подумал о женщине и ребенке, чтобы они не получили травм от резкого маневра. И затормозил только после того, как сбил человека.

На месте работали сотрудники полиции. Им предстоит установить личность погибшего и другие обстоятельства случившегося.


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