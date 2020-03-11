Почему Казахстан не возобновляет поставки нефти в Китай?

Ограничение ввели по технологическим причинам.

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в кулуарах Мажилиса рассказал, почему Казахстан не возобновляет экспорт нефти в Китай, передает корреспондент zakon.kz.

- На сегодняшний день у нас задача - загрузка наших заводов. Что мы и делаем. Сами знаете, что в середине января у нас был инцидент на месторождении, принадлежащем Актобемунайгаз и CNPC. Там обнаружились хлорорганические вещества. Этот вопрос был урегулирован, но, к сожалению, на сегодняшний день в нефти до сих пор эти вещества обнаруживаются, - сказал Ногаев.

По его словам, когда ликвидируют "недостатки", тогда и возобновят экспорт.

- И как скоро мы ликвидируем все эти недостатки, так и начнем. Каких-то других причин нет, - заключил он.

Кроме того, министр сообщил, что поставки газа в Китай сокращены на четверть.

На сегодня мы сократили на 20-25% процентов поставку газа на Китай, - сказал Ногаев.

Оксана Скибан. Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!