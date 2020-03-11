В акимате Кызылорды хотели купить ковровые дорожки на 18 миллионов

Аукцион отменили еще в январе этого года.

В январе в акимате Кызылординской области хотели купить ковровые дорожки за 18 миллионов тенге, но из-за найденных нарушений аукцион пришлось отменить. Это произошло в том же месяце, передает zakon.kz.

Сегодня, 11 марта, в сети появилась информация о том, что акимат Кызылординской области закупает ковровые дорожки за 18 280 791 тенге. (Для сравнения, на эти деньги в Кызылорде можно купить 4-х комнатную квартиру).

Цена за одну дорожку должна была составить 12 783 тенге. Акимату таких дорожек понадобилось 1430 штук. В характеристике требуемого товара прописано, что дорожки должны быть узелковыми, ворсовыми, из шерстяной пряжи и машинного производства.

На сайте госзакупок это объявление было опубликовано 9 января 2020 года. Но покупку пришлось отменить буквально через пару дней – 14 января.

Оказалось, сотрудники Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области нашли нарушения квалификационных требований, которые предъявляются потенциальными поставщикам.

Редакция zakon.kz направила запрос в акимат области, чтобы узнать, зачем им были нужны дорожки за 18 миллионов тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!