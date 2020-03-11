Установлены офшорные зоны для финансового рынка РК

В перечень вошли 52 офшорные зоны.

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года установлен Перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, передает zakon.kz.

Так, в перечень вошли:

1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

2) Княжество Андорра;

3) Государство Антигуа и Барбуда;

4) Содружество Багамских островов;

5) Государство Барбадос;

6) Государство Белиз;

7) Государство Бруней Даруссалам;

8) Объединенная Республика Танзания;

9) Республика Вануату;

10) Республика Гватемала;

11) Государство Гренада;

12) Республика Джибути;

13) Содружество Доминики;

14) Доминиканская Республика;

15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

16) Испания (только в части территории Канарских островов);

17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

18) Кооперативная Республика Гайана;

19) Республика Коста-Рика;

20) Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);

21) Республика Либерия;

22) Ливанская Республика;

23) Княжество Лихтенштейн;

24) Исламская Республика Мавритания;

25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

26) Мальдивская Республика;

27) Республика Мальта;

28) Марианские острова;

29) Республика Маршалловы острова;

30) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

31) Союз Мьянма;

32) Республика Науру;

33) Федеративная Республика Нигерия;

34) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

35) Республика Палау;

36) Республика Панама;

37) Португалия (только в части территории островов Мадейра);

38) Независимое Государство Самоа;

39) Республика Сейшельские острова;

40) Государство Сент-Винсент и Гренадины;

41) Федерация Сент-Китс и Невис;

42) Государство Сент-Люсия;

43) Республика Суринам;

44) Королевство Тонга;

45) Республика Тринидад и Тобаго;

46) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

Острова Ангилья;

Бермудские острова;

Британские Виргинские острова;

Гибралтар;

Каймановы острова;

Остров Монтсеррат;

Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни);

Остров Южная Георгия;

Южные Сандвичевы острова;

Острова Теркс и Кайкос;

Остров Чагос;

47) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

48) Республика Филиппины;

49) Французская Республика (только в части следующих территорий):

Острова Кергелен;

Французская Гвиана;

Французская Полинезия;

50) Республика Черногория;

51) Демократическая Республика Шри-Ланка;

52) Ямайка.

Как отмечается, под офшорными зонами понимаются государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим или не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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