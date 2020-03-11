Установлены офшорные зоны для финансового рынка РК
В перечень вошли 52 офшорные зоны.
Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года установлен Перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, передает zakon.kz.
Так, в перечень вошли:
1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);
2) Княжество Андорра;
3) Государство Антигуа и Барбуда;
4) Содружество Багамских островов;
5) Государство Барбадос;
6) Государство Белиз;
7) Государство Бруней Даруссалам;
8) Объединенная Республика Танзания;
9) Республика Вануату;
10) Республика Гватемала;
11) Государство Гренада;
12) Республика Джибути;
13) Содружество Доминики;
14) Доминиканская Республика;
15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
16) Испания (только в части территории Канарских островов);
17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
18) Кооперативная Республика Гайана;
19) Республика Коста-Рика;
20) Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);
21) Республика Либерия;
22) Ливанская Республика;
23) Княжество Лихтенштейн;
24) Исламская Республика Мавритания;
25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
26) Мальдивская Республика;
27) Республика Мальта;
28) Марианские острова;
29) Республика Маршалловы острова;
30) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
31) Союз Мьянма;
32) Республика Науру;
33) Федеративная Республика Нигерия;
34) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
35) Республика Палау;
36) Республика Панама;
37) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
38) Независимое Государство Самоа;
39) Республика Сейшельские острова;
40) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
41) Федерация Сент-Китс и Невис;
42) Государство Сент-Люсия;
43) Республика Суринам;
44) Королевство Тонга;
45) Республика Тринидад и Тобаго;
46) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Острова Ангилья;
Бермудские острова;
Британские Виргинские острова;
Гибралтар;
Каймановы острова;
Остров Монтсеррат;
Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни);
Остров Южная Георгия;
Южные Сандвичевы острова;
Острова Теркс и Кайкос;
Остров Чагос;
47) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
48) Республика Филиппины;
49) Французская Республика (только в части следующих территорий):
Острова Кергелен;
Французская Гвиана;
Французская Полинезия;
50) Республика Черногория;
51) Демократическая Республика Шри-Ланка;
52) Ямайка.
Как отмечается, под офшорными зонами понимаются государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим или не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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