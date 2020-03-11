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Молодого парня осудили на 20 лет за насилие над детьми

По данному делу подана апелляция.

Фото : kazlenta.kz11 марта 2020, 14:38

Мужчина был признан виновным в сексуальном насилии над детьми шести и восьми лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

- 14 февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО 22-летнего мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы, - отметили в полиции ЗКО.

В суде ЗКО отметили, что по данному делу после оглашения приговора была подана апелляция.

26 июля 2020 года в селе ЗКО родители девочек 6 и 8 лет заявили о том, что их дети подверглись сексуальному насилию со стороны их односельчанина, который совсем недавно отслужил в армии и пошел работать пожарным.

По словам мамы парня, они хорошо знали девочек и родителей, которые заявили в полицию на ее сына. Женщина не верит, что такое могло произойти. Сын у нее воспитанный и не употребляет алкоголь. А после работы всегда приезжал домой, уставший ложился спать. Мать подозреваемого - инвалид, по ее словам она все время находилась дома, где якобы все произошло. О произошедшем они узнали от полицейских. К ним не приходили родители детей, не жаловались и не ругались. Более того, мать одной из девочек все время приходила к ним на чай. Соседи парня, отзывались о нем только положительно.


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