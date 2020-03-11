В Сенате прокомментировали видеообращение общественницы по поводу лишения родительских прав

Все поступившие в Сенат законопроекты проходят обсуждение с широким привлечением общественности.

В Сенате Парламента прокомментировали видеообращение Гульмиры Исембиевой – представителя фонда "Қорғау HR" Защита прав человека" от 9 марта 2020 года, в котором она утверждает, что парламент намерен принять поправку в Кодекс о здоровье, дающую возможность лишать родительских прав, в частности, за отказ от любого медицинского вмешательства, передает zakon.kz.

Видеоролик активно обсуждается в социальных сетях.

Так, в нем говорится, что "в Сенате Парламента РК нам не дают говорить, нам выключают микрофоны на каждом круглом столе, на которых мы пытаемся выступить как родители. Нам просто не дают слово. Сейчас я хочу сказать, что в Парламенте лежит статья 152, по которой нас, родителей, могут лишать родительских прав на основании отказа от медицинского вмешательства, от любого медицинского вмешательства, которое будет, по их мнению, сохранением здоровья нашего ребенка. То есть, если мы не захотим поставить прививку, то нас могут лишить родительских прав. Если мы не захотим лечить своего ребенка психотропными препаратами, а сейчас в школах начинают внедрять психодиагностику, то нас тоже могут лишить родительских прав и забрать ребенка в детский дом. Я не согласна с такой поправкой, и думаю, что многие родители тоже не согласятся с этой поправкой".

Пресс-служба Сената официально заявляет, что данный факт не соответствует действительности. В настоящее время вопросы, изложенные в видеообращении, в Сенате не обсуждаются. Кроме того, законопроект, в котором бы предусматривались эти вопросы, на данный момент не рассматривается, - прокомментировали в палате.

При этом там отметили, что все поступившие в Сенат законопроекты проходят обсуждение с широким привлечением общественности. Каждый может выступить и выразить свое мнение.

Для обеспечения связи с общественностью функционирует официальный сайт Парламента (senate.parlam.kz) с такими разделами как "Обратная связь", "Сбор предложений", "Предложить законопроект", "Законопроекты, находящиеся на рассмотрении".

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