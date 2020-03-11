Еще один замминистра Грузии отправился в самоизоляцию из-за коронавируса

Коронавирус в стране выявлен у 15 человек.

Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе находится в самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили на специальном брифинге, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

По словам Давиташвили, у члена семьи Нозадзе подтвердился коронавирус, у самого замминистра наличие вируса не подтвердилось, но тем не менее он поместил себя в самоизоляцию.

- Господин Юрий воздержался от публичных встреч, совещаний и брифинга. Он находится в самоизоляции, что подтверждает его высокую гражданскую ответственность. В результате проведенного теста, у господина Юрия не подтвердился коронавирус. Соответственно, из этого источника угрозы распространения коронавируса в министерстве нет, - заявил Давиташвили.

Ранее о самоизоляции заявили заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и председатель комитета по аграрным вопросам парламента Отар Данелия.

К 10 марта коронавирус в Грузии выявлен у 15 человек. Но руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе не исключает, что количество инфицированных новым коронавирусом в стране возрастет.

В связи с коронавирусом Грузия отменила авиасообщение с Ираном, Китаем и Италией. Для путешествующих в Иран и из Ирана закрыта сухопутная граница. Кроме того, в стране введен обязательный карантин для лиц побывавших в Иране, Китае, Италии и Южной Корее.

В стране до 16 марта закрыты школы и детские сады, не работают театры и музеи. Общественный транспорт и места скопления людей постоянно дезинфицируются.

Власти заявляют, что оснований для паники нет, но призывают граждан, побывавших за рубежом, 14 дней после приезда не контактировать с людьми, а тех, кто находится в Грузии, не выезжать за пределы государства.

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