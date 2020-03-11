В СКО сотрудника юстиции заподозрили в получении взятки

Дело прекратили из-за недоказанности наличия состава преступления.

В Северо-Казахстанской области сотрудника Департамента юстиции заподозрили в коррупции, но потом уголовное дело прекратили, передает zakon.kz.

Антикоррупционная служба СКО подозревала главного специалиста отдела по защите прав интеллектуальной собственности в получении взятки.

Из материалов дела следует, что при проведении проверки по выявлению фактов незаконного использования товарного знака "StarLain" главный специалист отдела потребовал дать ему денег за изъятие только одной автосигнализации, вместо трех обнаруженных.

Но в итоге дело прекратили из-за недоказанности наличия состава преступления.

Вместе с тем, это не исключает дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного проступка, который дискредитирует государственную службу. Об этом свидетельствуют совокупность собранных по делу доказательств, - сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин.

Специалиста нужно уволить, а коллектив Департамента юстиции, где он работал, должен усилить работу по профилактике коррупционных преступлений, считает Жахин.

Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности остается за руководством Департамента юстиции и будет принято после закрытия больничного листа главного специалиста.

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