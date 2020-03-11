Во всей Украине введен карантин из-за коронавируса

До 3 апреля.

С 12 марта в Украине вводится карантин, передает zakon.kz.

Об этом в facebook написала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Карантин введен. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля, - написала она.

Карантин предусматривает:

- закрытие учебных заведений

- запрет массовых мероприятий более чем на 200 человек. Это относится и к спортивным событиям

- закрытие рейсов с некоторыми странами.

Правительство выделило также 100 млн долларов на покупку индивидуальных средств защиты. По нашему вопросу о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что доступно 15 млн штук. Осталось понять, где они... - отметила Сюмар.

Ранее мэр Кличко сообщил, что в Киеве вводится карантин.

По состоянию на 11 марта в Украине выявлен 1 случай коронавируса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!