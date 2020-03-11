Во всей Украине введен карантин из-за коронавируса
До 3 апреля.
Фото : saratov24.tv11 марта 2020, 17:33
С 12 марта в Украине вводится карантин, передает zakon.kz.
Об этом в facebook написала депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.
Карантин введен. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля, - написала она.
Карантин предусматривает:
- закрытие учебных заведений
- запрет массовых мероприятий более чем на 200 человек. Это относится и к спортивным событиям
- закрытие рейсов с некоторыми странами.
Правительство выделило также 100 млн долларов на покупку индивидуальных средств защиты. По нашему вопросу о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что доступно 15 млн штук. Осталось понять, где они... - отметила Сюмар.
Ранее мэр Кличко сообщил, что в Киеве вводится карантин.
По состоянию на 11 марта в Украине выявлен 1 случай коронавируса.
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