Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в Подмосковье
Одному из пострадавших оторвало кисть.
Фото : inbusiness.kz11 марта 2020, 17:49
Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковных Луховицах, сообщает zakon.kz.
По информации Telegram-канала Mash, взрыв произошел на территории воинской части в поселке Красная Пойма. На месте работают специальные службы.
Все случилось в одном из ангаров, где хранились автомобильные запчасти и другие детали - взорвался баллон с газом. Пострадали 4 срочника, работавших на складе, сейчас с ними работают врачи.
Одному из пострадавших оторвало кисть.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011043-a427f661302cd933e8bcedfea771b898
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...