Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в Подмосковье

Одному из пострадавших оторвало кисть.

Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковных Луховицах, сообщает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, взрыв произошел на территории воинской части в поселке Красная Пойма. На месте работают специальные службы.

Все случилось в одном из ангаров, где хранились автомобильные запчасти и другие детали - взорвался баллон с газом. Пострадали 4 срочника, работавших на складе, сейчас с ними работают врачи.

Одному из пострадавших оторвало кисть.

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