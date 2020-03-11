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Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в Подмосковье

Одному из пострадавших оторвало кисть.

Фото : inbusiness.kz11 марта 2020, 17:49

Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковных Луховицах, сообщает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, взрыв произошел на территории воинской части в поселке Красная Пойма. На месте работают специальные службы.

Все случилось в одном из ангаров, где хранились автомобильные запчасти и другие детали - взорвался баллон с газом. Пострадали 4 срочника, работавших на складе, сейчас с ними работают врачи.

Одному из пострадавших оторвало кисть.


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