Ноутбук за 6 млн тенге хотели купить в колледже ЗКО

Планировали приобрести 2 ноутбука.

Средняя стоимость такого ноутбука составляет 160 тысяч тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, 20 преступлений в сфере госзакупок были совершены сотрудниками местных исполнительных органов, пять преступлений - сотрудниками территориальных подразделений центральных госорганов и их подведомственных организаций, еще четыре преступления совершили работники подрядных организаций.

В рейтинге неэффективного планирования бюджета на 2020 год первенство принадлежит также управлению образования.

– К примеру, Жанибекским колледжем управления образования планируется закуп мультимедийного ноутбука за 6,1 млн тенге, тогда как медианная цена (средняя цена - прим. автора) составляет 160 тысяч тенге. При закупе по медианной цене двух ноутбуков, сумма сэкономленных средств составит почти 12 млн тенге. Свыше 500 рисков установлены в планах закупок предприятий управления здравоохранения и акимата Жанибекского района, 277 рисков завышения установлено по отделам акимата города Уральск. Неоднозначная практика ценообразования налицо. К примеру, файл-вкладыш ЗКАТУ закупает за 1250 тенге (300 штук за 375 тысяч тенге), городская поликлиника № 1 за 286 и 647 тенге, в то время как городская поликлиника №4 закупает по 48 тенге. Тогда как медианная цена на данный товар 15 тенге за штуку. Подобная практика сильно распространена, - заявил Нурдаулет Самет.

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