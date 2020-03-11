Меркель считает, что 70% немцев заразятся коронавирусом
В стране 1 622 подтвержденных случаев болезни.
Фото : Pixabay11 марта 2020, 18:27
Канцлер Германии Ангела Меркель высказала опасения, что от 60% до 70% германцев могут заразиться коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на CNN.
Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез, - заявила канцлер.
По ее словам, 60-70% германцев будут заражены коронавирусом.
На 11 марта в Германии зафиксировано 1 622 случаев заражения заболеванием, 3 смертей и 25 вылеченных человека.
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