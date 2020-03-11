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Токаев обсудил вопросы реформирования правоохранительной системы

Президент провел ряд встреч.

Фото : Акорда11 марта 2020, 18:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с советником генерального директора "Казмунайгаз Инжиниринг" Жаксыбеком Кулекеевым и директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым, сообщает zakon.kz.

В ходе беседы gрезидента с известным экономистом Кулекеевым рассматривались вопросы социально-экономического развития страны, формирования доходной части государственного бюджета, снижения зависимости экономики Казахстана от экспорта энергоресурсов.

Токаев обратил внимание на важность выработки комплекса мер по стимулированию экономического роста, совершенствованию фискальной и монетарной политики, развитию предпринимательства, поддержке отечественных производителей.

На встрече Главы государства с членом Национального совета общественного доверия Башимовым обсуждались вопросы реформирования правоохранительной системы, совершенствования законопроектной деятельности и развития гражданского сектора.

Общественный деятель поддержал позицию Главы государства по законопроекту о мирных собраниях, предусматривающему уведомительный характер их проведения.


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