Подросток украл медвежью шкуру и подарил родственнику

Несовершеннолетний отдан под присмотр опекунов.

В Алматинской области 16-летний парень украл медвежью шкуру, а потом подарил ее родственнику, сообщает zakon.kz.

Как стало известно Polisia.kz, в 2019 году у 34-летнего мужчины из частного сектора неизвестные похитили электросамокат, велосипед, электродрель, шкуру с головой медведя и прочее имущество. Все это составило немалую сумму. Со слов потерпевшего, особую ценность для него представляла именно купленная им три года назад в России медвежья шкура с чучелом головы.

Однако, с заявлением о краже в полицию он не обращался. Только в марте, увидев объявление о продаже шкуры на одном из сайтов, мужчина решил сообщить в полицию.

Участковые инспектора местной полицейской службы в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, изъяли эксклюзивную шкуру и вернули ее после опознания законному владельцу. Продавец, 28-летний местный житель, пояснил, что шкуру ему подарил брат жены. Последний, оказавшийся 16-летним подростком, после задержания признался в совершенной краже и рассказал, что кражу он совершил в конце декабря, похищенные предметы продал, а деньги израсходовал. Шкуру медведя подарил родственнику.

Факт кражи зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 части 2 пункту 3 УК РК "Кража". В соответствии со статьей 144 УПК РК несовершеннолетний на период досудебного расследования отдан под присмотр опекунов.

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