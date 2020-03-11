В Нур-Султане обсудили вопросы полового просвещения среди детей и молодежи

Целью проведения мероприятия стала необходимость определить реальную ситуацию по половому просвещению в РК.

Организаторами выступили Национальный центр общественного здравоохранения и РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения" МЗ РК, сообщает zakon.kz.

В круглом столе приняли участие Шер Раиса Петровна- Директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК,Тельтаева Дина Тохтаровна - Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА); Дамир Кобжасаров – Директор Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, международная молодежная волонтерская сеть равного образования Y-PEER и др.

Целью проведения мероприятия стала необходимость определить реальную ситуацию по половому просвещению в РК и объединить усилия для разработки стратегии с государственными органами и с другими сообществами, а также представить результаты национального исследования "Поведение школьного возраста в отношении своего здоровья" в РК 2018 года.

В Казахстане каждый год регистрируются тысячи случаев подростковой беременности, брошенных младенцев на улицах, факты сексуального и физического насилия, направленного против детей и женщин. В такой обстановке молодым людям и подросткам важно уметь защитить себя физически и эмоционально. Они нуждаются в половом и гендерном просвещении для получения навыков безопасного сексуального поведения, принятия информированных решений и преодоления изживших себя стереотипов.

Результаты национального исследования демонстрируют о снижении степени поддержки со стороны родителей (77%) и школьного сообщества (63%). Это значит, что у подростков основным источником информации о половом созревании остается сверстники и интернет.

Как отметил и. о. директора Д. Кобжасарова, вопросы охраны репродуктивного здоровья подрастающего поколения привлекают растущее внимание специалистов общественного здравоохранения в виду его значения для общего благосостояния и благополучия страны.

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