В ходе эксперимента ученые получат новые данные о черных дырах и Большом взрыве.

Россия и Китай создадут космическую лабораторию в виде гигантского интерферометра для изучения гравитационных волн, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

В рамках проекта предполагается запуск трех оснащенных научным оборудованием спутников на орбиту высотой в 100 тыс. км. Аппараты свяжут между собой лазерными лучами, объединив их в единую измерительную систему. За счет размещения в космосе ее чувствительность значительно превзойдет точность наземного оборудования, на которое влияют сейсмические шумы.

В результате эксперимента ученые рассчитывают получить новую информацию о двойных звездах и черных дырах. Они также надеются зафиксировать сигнал от Большого взрыва, с которого теоретически началось зарождение Вселенной.

— Сейчас астрономы регулярно регистрируют гравитационные волны на наземном оборудовании, которые свидетельствуют о космических катастрофах, — отметил руководитель Гравитационно-волновой лаборатории МГТУ им. Н.Э. Баумана Владислав Пустовойт. — При этом изучение волн космической антенной позволит обнаружить их в новых спектральных диапазонах, а в перспективе — зафиксировать сигналы от удаленных объектов.

Эксперты отмечают, что российско-китайский проект должен вступить в прямую конкуренцию с аналогичной инициативой Европейского космического агентства и NASA — LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

Планируется, что российско-китайская обсерватория будет запущена на орбиту в 2034 году после нескольких тестовых экспериментов, во время которых будут отработаны необходимые технологии. На эту же дату ориентируются и конкуренты.

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