Европе предрекли сильный экономический кризис

Среди спасительных мер значится кредитование отрасли, препятствующей коронавирусу.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа стоит на пороге сильнейшего экономического коллапса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, ЕЦБ в настоящее время готовится к заседанию 12 марта и рассматривает любые меры, которые позволяют предоставлять "ультрадешевое финансирование" и обеспечивать бесперебойный поток кредитов и ликвидности. По мнению Лагард, если принять ответственные меры, то экономический шок будет временным.

При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что меры будут работать только в том случае, если правительства стран ЕС будут стимулировать банки к кредитованию бизнеса в отраслях, затронутых распространением коронавируса.

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