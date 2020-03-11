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Европе предрекли сильный экономический кризис

Среди спасительных мер значится кредитование отрасли, препятствующей коронавирусу.

Фото : EPA11 марта 2020, 19:17

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа стоит на пороге сильнейшего экономического коллапса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, ЕЦБ в настоящее время готовится к заседанию 12 марта и рассматривает любые меры, которые позволяют предоставлять "ультрадешевое финансирование" и обеспечивать бесперебойный поток кредитов и ликвидности. По мнению Лагард, если принять ответственные меры, то экономический шок будет временным.

При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что меры будут работать только в том случае, если правительства стран ЕС будут стимулировать банки к кредитованию бизнеса в отраслях, затронутых распространением коронавируса.


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