Мы продвинемся по решению нефтяного спора - Сергей Румас.

Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти, передает zakon.kz.

Об этом БЕЛТА заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

- Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ, - сказал Сергей Румас. - На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора.

Вместе с тем, Сергей Румас не стал конкретизировать суть новых предложений.

"Я не хотел бы сейчас эти предложения озвучивать, - ответил он на уточняющий вопрос. - Подождем, когда наши коллеги ответят".

По информации sputnik.by, покрыть потребности Беларуси в нефти не могут ни Азербайджан, ни Казахстан, ни другие страны-партнеры. Кроме того, ее все равно придется "разбавлять" российской, ведь белорусские НПЗ "заточены" под Urals. При этом стоимость альтернативных поставщиков всегда превышает цену на российское сырье, с учетом логистики – порой почти в два раза.

В прошлом году Беларусь покупала у России нефть по средней цене в 364 доллара за тонну. При этом республика платила за сырье лишь 83% от мировой стоимости нефти.

Во второй половине февраля вопрос с поставками нефти в республику так и не был решен, однако президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о "неожиданном предложении" российского коллеги Владимира Путина по данной теме. Как заявлял президент, предложение будет оценено правительством, после чего будет принято решение.

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