Жена на 8 марта зарезала мужа в Костанайской области
Супруги повздорили.
Фото : kpravda.ru11 марта 2020, 19:37
В одном из населенных пунктов Костанайской области международный женский день закончился трагедией, передает zakon.kz.
По информации "Алау", преступление совершено вечером 8-ого марта в поселке Качар.
- В ходе внезапно возникшей ссоры, после распития спиртных напитков, 32-летняя местная жительница нанесла ножевое ранение в область грудной клетки 31-летнему мужчине. Последний, от полученных ранений скончался на месте происшествия ,- рассказала пресс-секретарь начальника ДП Костанайской области Ирина Беженарь.
По данному факту сотрудниками полиции Рудного проводится досудебное расследование по статье "Убийство"
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