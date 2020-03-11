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Жена на 8 марта зарезала мужа в Костанайской области

Супруги повздорили.

Фото : kpravda.ru11 марта 2020, 19:37

В одном из населенных пунктов Костанайской области международный женский день закончился трагедией, передает zakon.kz.

По информации "Алау", преступление совершено вечером 8-ого марта в поселке Качар.

- В ходе внезапно возникшей ссоры, после распития спиртных напитков, 32-летняя местная жительница нанесла ножевое ранение в область грудной клетки 31-летнему мужчине. Последний, от полученных ранений скончался на месте происшествия ,- рассказала пресс-секретарь начальника ДП Костанайской области Ирина Беженарь.

По данному факту сотрудниками полиции Рудного проводится досудебное расследование по статье "Убийство"


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