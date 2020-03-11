Из-за повышения базовой ставки тенговые депозиты стали более привлекательными - эксперт

По депозитам в иностранной валюте, например, ставки гораздо ниже.

Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов прокомментировал повышение базовой ставки до 12% и последовавший за ним рост ставок по депозитам. По его мнению, действия Национального банка РК были верными с учетом негативных внешних факторов, передает zakon.kz.

- Это было необходимо. Повышение базовой ставки стало реактивной мерой, чтобы сдержать какие-то спекуляции. Нацбанк показывает, что у него есть инструменты сдержать курс. Плюс ко всему базовая ставка – это не только кредиты, базовая ставка - это и депозиты. Отрадно видеть реакцию банков. Три банка оперативно повысили ставки по депозитам в тенге до максимальных значений после того, как Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемых ставки вознаграждения, - сообщил он МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, ставки по депозитам постепенно могут повысить и другие банки второго уровня для предоставления более выгодных условий для клиентов.

- Повышение ставок сохранит высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов. По депозитам в иностранной валюте, например, ставки гораздо ниже, - добавил эксперт.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!