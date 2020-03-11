Вандалы обокрали и сожгли Акмечеть
Злоумышленники украли казаны и самовары.
Фото : almatytv11 марта 2020, 20:27
Вандалы сожгли топчаны и столы в пещере Акмечеть в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
Согласно AlmatyTV, злоумышленники также украли из достопримечательности казаны, самовары и другую домашнюю утварь. Предварительная сумма ущерба составляет 300 тысяч тенге. По факту преступления сейчас проводится досудебное расследование.
Ежегодно это священное место посещают до 70 тысяч туристов. Акмечеть входит в число крупнейших пещер Центральной Азии. Высота пещеры равна 32-35 метрам, длина — 162 метра, а ширина — 64 метра.
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