Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Вандалы обокрали и сожгли Акмечеть

Злоумышленники украли казаны и самовары.

Фото : almatytv11 марта 2020, 20:27

Вандалы сожгли топчаны и столы в пещере Акмечеть в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Согласно AlmatyTV, злоумышленники также украли из достопримечательности казаны, самовары и другую домашнюю утварь. Предварительная сумма ущерба составляет 300 тысяч тенге. По факту преступления сейчас проводится досудебное расследование.

Ежегодно это священное место посещают до 70 тысяч туристов. Акмечеть входит в число крупнейших пещер Центральной Азии. Высота пещеры равна 32-35 метрам, длина — 162 метра, а ширина — 64 метра.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты