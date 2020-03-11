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С заболевшими коронавирусом контактировали около 1 тыс. человек в Москве

В столице обнаружено девять случаев заражения.

Фото : Pixabay11 марта 2020, 20:40

Около 1 тыс. человек контактировали с заболевшими коронавирусом людьми, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тыс. человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов, - заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После того, как подтверждается диагноз, пассажирам рейса, на котором прилетел пациент, рассылаются СМС-оповещения. Всех просят перейти на самоизоляцию и вызвать домой врача. Уже отправлено более 650 сообщений. Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.

Всего в Москве девять подтвержденных случаев заражения.


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