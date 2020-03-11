Казахстанский участковый инспектор полиции продавал наркотики

Его задержали.

В Кызылординской области задержали участкового инспектора полиции, сообщает zakon.kz.

По информации polisia.kz, в ходе одной из таких проверок сотрудниками управления собственной безопасности за сбыт наркотического средства 10 марта был задержан участковый инспектор полиции. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, ведется досудебное расследование.

Во всех регионах Управления собственной безопасности по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева будут и дальше пресекать все виды правонарушений и преступлений среди личного состава, в том числе коррупционные. В полиции нет места “оборотням” в погонах. А честные и добросовестные сотрудники, доблестно исполняющие свой долг, могут быть уверены, что находятся под нашей защитой, – подчеркнул начальник Департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов.

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