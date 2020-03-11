Охрана Эрдогана проверяла людей тепловой камерой
В парламенте страны.
Фото : Кадр из видео11 марта 2020, 21:39
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в парламенте сопровождал помощник с тепловой камерой, сообщает zakon.kz.
Очевидно, что персона с камерой проверяла людей на наличие повышенной температуры тела. Эти меры необходимы, чтобы не допустить заражения главы Турции коронавирусом.
Помощник сканировал политиков и журналистов, которые находились вокруг турецкого президента, когда тот прибыл в парламент. 11 марта в Турции был подтвержден первый случай заражения коронавирусом.
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