Задержан еще один организатор финансовых пирамид

Руководители всех трех компаний, сбежавшие из страны, на сегодняшний день находятся под стражей.

По запросу казахстанской полиции в Кыргызской Республике задержан директор ТОО “ЕSTATE Ломбард” Асет Ыскаков, сообщает zakon.kz.

По сообщению Polisia.kz. путь передвижения из страны, как и в случаях предыдущих задержаний руководителей финансовых пирамид, был детально установлен сотрудниками МВД Казахстана.

Асет Ыскаков пересек границу в феврале текущего года и скрывался в городе Бишкек. В результате взаимодействия казахстанских и кыргызских полицейских разыскиваемый Ыскаков задержан в соседней стране и водворен в ИВС города Бишкек.

В компетентные органы Кыргызской Республики направлены материалы на его экстрадицию в Казахстан. Таким образом, руководители всех трех компаний, сбежавшие из страны, на сегодняшний день находятся под стражей. В результате принятых оперативно-следственных мер полицией в общей сложности задержаны 17 подозреваемых.

Органами внутренних дел продолжается досудебное расследование в отношении руководителей финансовых пирамид – ТОО “Гарант 24 Ломбард”, ТОО “ЕSTATE Ломбард” и ТОО “Выгодный займ”, которые мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тысяч казахстанцев. Ранее, 27 февраля по запросу казахстанского МВД в городе Кишинев Республики Молдова стражами порядка был задержан учредитель ТОО “Гарант 24 Ломбард” Аслан Мурзабеков. 28 февраля на границе Казахстана и России казахстанской полицией задержан учредитель ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов.

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