Британия выведет треть войск из Афганистана

К середине июля 330 из 1100 британских военнослужащих покинут страну.

Власти Великобритании решили вывести треть своего воинского контингента из Афганистан вслед за США, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Times.

Утверждается, что к середине июля 330 из 1100 британских военнослужащих, постоянно находящихся на территории Афганистана, покинут эту страну. Почти все британские военные размещены в Кабуле или окрестностях этого города.

Небольшое количество британских спецназовцев вместе с американскими военными находятся также в других районах Афганистана, включая южную провинцию Гильменд.

Вывод британских войск из страны продолжится только в том случае, если радикальное движение "Талибан" будет выполнять обязательства, предусмотренные соглашением с США.

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