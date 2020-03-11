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Британия выведет треть войск из Афганистана

К середине июля 330 из 1100 британских военнослужащих покинут страну.

Фото : TIMES PHOTOGRAPHER RICHARD POHLE11 марта 2020, 22:02

Власти Великобритании решили вывести треть своего воинского контингента из Афганистан вслед за США, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Times.

Утверждается, что к середине июля 330 из 1100 британских военнослужащих, постоянно находящихся на территории Афганистана, покинут эту страну. Почти все британские военные размещены в Кабуле или окрестностях этого города.

Небольшое количество британских спецназовцев вместе с американскими военными находятся также в других районах Афганистана, включая южную провинцию Гильменд.

Вывод британских войск из страны продолжится только в том случае, если радикальное движение "Талибан" будет выполнять обязательства, предусмотренные соглашением с США.


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