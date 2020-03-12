Свыше 500 казахстанских туристов не могут вернуть деньги за туры в Китай

На балансе туроператора "висят" десятки миллионов тенге.

Более 500 казахстанских туристов пытаются вернуть свои деньги, сообщает zakon.kz.

Согласно сюжеты AstanaTV, казахстанцы из разных регионов оплатили туры на остров Хайнань, однако туда не отправились из-за отмены авиасообщения с Китаем. Десятки миллионов тенге зависли у туроператора - компании "AeroLing CITS.KZ".

Я в очень тяжелых условиях работаю под землей. Думали, вот так отдохнем, отметим юбилей. Получается все, о чем мечтали - все пошло прахом, - рассказал житель Шахтинска Юрий Маркалин.

Маркалины считают, что вернуть средства должна та компания, с которой заключен договор.

От турагентства "Поехали с нами" мы ждем полный возврат суммы 100%. Поскольку от тура мы не отказывались. 760 тысяч на пятерых, - заявила Наталья Маркалина.

В турагентстве "Поехали с нами" рассказали, что все основные средства уже ушли к туроператору -"AeroLing CITS.KZ". Сейчас инициативная группа пытается взыскать деньги с этой компании.

Отправили на возврат в AeroLing и они обещали сделать возврат денег в течение 30 дней. Для нас эта дата заканчивается 14 марта. По истечению этого срока мы планируем, если не получим деньги, планируем подавать в соответствующие органы согласно законодательства будем подавать в суд, - заявил директор компании "Поехали с нами" в Казахстане Александр Коломийченко

В подобной ситуации сейчас более 40 туристических агентств в Казахстане. Когда путевки проданы, деньги за отели и самолеты отправлены, а туристы остались дома на собранных чемоданах. Своих коллег по цеху поддерживают и в Восточном Казахстане. Здесь считают, что клиенты имеют право выбора.

Так как у нас наложен запрет, рейса сняты - это вынужденный возврат. Вынужденный возврат возмещается стопроцентным возмещением затрат туристам средств, - сообщила директор туристической фирмы Мария Русина.

В компании "AeroLing CITS.KZ" предлагают туристам перенести свой отдых на более поздний срок, когда эпидемия коронавируса утихнет. Обязуются не повышать стоимость тура. Но не все клиенты согласны. Не исключено, что дело все-таки придется решать в суде.

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