В Петропавловске продают бесплатные места на кладбищах за большие деньги

Половина ритуальных агентств в городе уже почти разорились.

Монополист в сфере похоронного бюро вытеснил конкурентов Петропавловске, сообщает zakon.kz.

Как сообщает AstanaTV, государство выделяет участки бесплатно, однако "элитные места" для усопших продают за большие деньги.Высокие цены на ритуальные услуги возмутили жителей, которые отдают чуть ли не всю зарплату, чтобы похоронить близких.

Местной жительнице Надежде похороны ее бабушки обошлись в 150 тысяч тенге. Причем, большую часть денег пришлось отдать за рытье и закапывание могилы, говорит женщина.

Все мы оплачивали в одном месте, но именно вот это нам пришлось ехать в другое место на другой конец города. Нам было совершенно не до этого, но как оказалось все равно придется, - рассказала Надежда.

По словам корреспондента телеканала, больше 70 тыс.тенге стоят так называемые "элитные" места на петропавловском кладбище. Эту самую элитность придает близость к часовне и собственно ко входу на территорию. Места подешевле за 63 тысячи тенге находятся гораздо дальше. При этом стоит учитывать одно важное обстоятельство - земля под захоронение государством предоставляется бесплатно.

Сейчас два городских кладбища находятся в доверительном управлении одной компании - "Петроспецобслуживание". Только это агентство имеет право рыть могилы и обслуживать похоронную процессию. Остальным разрешается разве что торговать венками и гробами.

Для чего это делается? Чтобы не было несанкционированных захоронений, потому что они часто у нас практиковались. Более того, они обучены специально, санитарные нормы должны соблюдаться строго, на определенных секторах есть определенные места и ряды, если человек, например, болел туберкулезом и еще чем-то, могилы у нас должны обрабатываться, - рассказала замдиректора ритуальной фирмы Ирина Скоробогатова.

Другие ритуальные компании считают это недобросовестной конкуренцией. И требуют признать сделку между акиматом и "Петроспецобслуживание" - незаконной.

Передали в доверительное управление одной фирме, она и только она имеет право заниматься захоронением, предоставлять услуги по захоронению. Никакая другая фирма — это делать не может, - поведал директор ритуального агентства Вадим Приходченко.

Из-за такой монополии, половина ритуальных агенств в городе уже почти разорились. В городском акимате нам сообщили, что в ситуации разбираются, вот только информацию пока дать не готовы. Общественники же уверяют, такая проблема по всей стране и государству необходимо взять все кладбища под жесткий контроль.

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