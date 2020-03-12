12 марта казахстанцев ожидает погода без осадков

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере гололед.

На большую часть РК будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе, и на юге Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ночью в Жамбылской области, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман, в Костанайской области местами усиление ветра 18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, ясно.

Прогноз погоды на 12 марта.

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