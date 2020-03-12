В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
Количество заразившихся в Вашингтоне достигло 10 человек.
Фото : David Ryder12 марта 2020, 06:43
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
В значительной степени административная мера, которая даст больше возможностей для введения в действие и финансирования мероприятий, необходимых для того, чтобы следить за ситуацией и давать ответ на распространение COVID-19, - заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
Мэр рассказала, что количество заразившихся в Вашингтоне достигло 10 человек.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп может объявить общенациональный режим
Трамп может пойти на этот шаг, чтобы получить федеральные средства на борьбу с вирусом, обойдя обсуждения в конгрессе. Предполагается, что таким образом глава государства может получить до 40 млрд долларов в виде срочной помощи.
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