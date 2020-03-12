На 27 млн обманули жителей Жамбылской области

Жители пяти сел Жамбылской области ждут газа.

Руководители компании, обещавшие провести "голубое топливо" в каждый дом, исчезли с деньгами, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал Евразия.

Оставшиеся ни с чем сельчане не знают, как вернуть вложенные средства.

Если надо, то хоть сейчас 4 тысячи человек готовы выйти и перекрыть республиканскую трассу. Но когда это наконец-то закончится? - задался вопросом житель села Жанатурмыс Орнек Байбатшаев.

Жители села Жанатурмыс доведены до отчаяния. Они уже 5 лет ждут, когда им проведут газ. Подрядчик пообещал довести "голубое топливо" до домов за 370 тысяч тенге с каждой семьи. Сельчане согласились на выгодное предложение. Но до сих пор им приходится топить печь углем.

Из 5 сел подрядчик собрал около 27 млн. Пообещал за год провести газ. Работу начал, начал проводить трубы, потом исчез, рассказал житель села Жанатурмыс Нурбек Баракбаев.

Кто-то вложил полную сумму, кто-то отдавал по частям. Всего жители Жанатурмыса заплатили подрядчику 9 млн тенге.

Аким района, когда приезжал в село, сказал, что в этом году газа не будет. Акимы меняются, а вопрос так и остается нерешенным, хотя обещали каждый год. Мы устали ждать, - посетовал житель села Жанатурмыс Муратхан Оразов.

Вопрос газоснабжения села - в повестке дня, уверяют в акимате. Но деньги сельчан они вернуть не могут.

К договору с ТОО "АККАР-2009" мы не имеем никакого отношения. Он лично заключал его с жителями. Мы нашли подрядчика, и он подписал отказ от своих обязательствах по проведению газа. Теперь мы готовим проектно-сметную документацию, чтобы передать работу другому подрядчику. Если в 2021 году проект одобрят, мы начнем работу, - объяснил и. о. акима Жанатурмысского сельского округа Шаншар Кульбаев.

Вернуть деньги можно только через суд, уверяют в акимате. Если же в 2021 году будет определен новый подрядчик, то, чтобы провести газ в дом, жителям снова придется платить.

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