Вайнштейна госпитализировали после оглашения приговора

В начале марта он перенес операцию по стентированию сердца.

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Верховный суд штата Нью-Йорк в среду приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Подсудимый появился в зале в наручниках и в каталке, в начале марта он перенес операцию по стентированию сердца, - сообщает издание CNN.

Спустя несколько часов после вынесения приговора Вайнштейна отправили из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене из-за болей в груди. Здоровье осужденного проверят, и, скорее всего, ночь он проведет в больнице.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения.

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